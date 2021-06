Archivado en:

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul , ha indicado este miércoles que la propuesta para reducir diputados propuesta por PP y Vox parece "populista" aunque les emplaza a que les expliquen en qué consiste la iniciativa.

"Las medidas de las que hablan PP y Vox siempre son muy populistas, pero me preocupan más los acuerdos que no se conocen y que Vox les siga marcando el paso. Esta propuesta no la conozco y sin nosotros no puede salir adelante. Vamos a ver qué es lo que nos plantea; en todo caso tienen que sentarse con nosotros", ha lanzado Jalloul en una entrevista con 'Onda Madrid', .

No obstante, pese a que se abren a conocer lo que plantean ya ha avisado de que no van a aprobar "nada que merme la representación de los madrileños".

En otro orden de cosas, sobre que Más Madrid ahora se vaya a sentar en el hemiciclo en sus escaños al haberles superado en número de votos en los pasados comicios, la portavoz socialista ha defendido que no les afecta "en nada" a su labor y cree que deben sentirse orgullosos de sentarse donde les han colocado los madrileños.