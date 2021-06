Archivado en:

Filmadrid 'Festival Internacional de cine de Madrid' regresa a la capital del 9 al 13 de junio con una renovada Competición Oficial que, mediante un concepto inédito en el circuito de festivales, hará dialogar el presente y el pasado de los cineastas del certamen.

Las películas a competición, que se mostrarán por las tardes, vendrán acompañadas de sesiones "espejo" matinales, que tendrán lugar en La Casa Encendida y en las que se exhibirán obras anteriores de sus autores o aquellas películas de otros creadores que ejercieron una influencia fundamental para la concepción de su trabajo.

'Destello Bravío', de la directora Ainhoa Rodríguez, es el título encargado de inaugurar el festival, en una gala que se celebrará en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española. Tras su estreno en el festival Internacional de Cine de Rotterdam, será la primera vez que se pueda disfrutar de la cinta en Madrid.

Además, la proyección irá acompañada esa misma mañana de la exhibición del mediometraje 'Tentaciones del Dr. Antonio' (Federico Fellini, 1962), así como de algunos trabajos anteriores de la cineasta extremeña como 'Fade' (2016) y varios capítulos de la serie 'Aprende con '(2008-2009), que servirán para indagar en su particular imaginario creativo.

Entre el resto de títulos que forman la Competición Oficial se encuentran cintas como la taiwanesa 'Ohong Village', del director Lim Lung-Yin, que supone su debut en el largometraje y que se verá reflejado en uno de los autores más reconocidos de su país, Hou Hsiao-Hsien, mediante la cinta 'Dust in the Wind' (1986) o el filme japonés 'Ghosts' (Obake), estreno europeo que establecerá un diálogo con el cortometraje 'The balloon', ambos de Hiromichi Nakao; 'Palma', último mediometraje de la cineasta belga Alexe Poukine, que presentará como espejo su primer largometraje 'Dormir, dormir dans les pierres' (2014); 'Slow Machine', de los estadounidenses Paul Felten y Joe De Nardo, que se podrá contextualizar junto a 'The Scenic Route' (Mark Rappaport, 1978).

También se proyectará el estreno en España de 'Scales', una cinta de corte fantástico de la cineasta saudí Shahad Ameen, que irá acompañada del cortometraje 'Eye & Mermaid' (2013), de la autora; el estreno en Europa de 'Sertânia', de Geraldo Sarno, que dialogará con Coronel Delmiro Gouveia (1978), considerada la gran obra maestra de su autor; 'Demonic', de la cineasta australiana Pia Borg, que tendrá como espejo su cortometraje Silica (2017).

También se estrenará en España 'Capitu e o Capítulo', último título de Julio Bressane, que llegará a Madrid después de pasar por el IFF Rotterdam y que hará espejo con otra obra del autor sobre Machado de Assis A Erva do Rato (2008); el cineasta suizo Lucien Monot competirá con 'Le Pays', que dialogará con otro de sus cortometrajes, 'Les Histoires Vraies' (2017); 'What Probably Would Have Happened If I Hadn't Stayed at Home' del cineasta alemán Willy Hans estará acompañada de la trilogía anterior de su autor, 'Das Satanische Dickicht - Eins / Zwei / Drei' (2014-2017), que funcionará como espejo; la veterana cineasta colombianobrasileña Paula Gaitán, presentará su último trabajo, 'Luz nos trópicos', que tendrá como espejo su primera película 'Uaká' (1988) y para finalizar el otro título español a competición será 'Tengan Cuidado Ahí Fuera', del cineasta Alberto Gracia, que presentará como espejo su segundo largometraje La Estrella Errante.

Este año, el jurado de la Competición Oficial está compuesto por las cineastas María Pérez Sanz y Helena Wittmann, que participan también en el festival con el diseño de la cabecera y una pieza para la sección Vanguardias Live, respectivamente y por el productor, programador y divulgador cinematográfico Martin Pawley.

Con el fin de profundizar en esta renovación de la Competición Oficial, Filmadrid 2021 propone un nuevo concepto en torno a la noción de catálogo para esta edición. El festival ha compuesto una serie de dossiers independientes, realizados en colaboración estrecha con los cineastas presentes en el certamen, cuyo objetivo es ampliar y desarrollar los conceptos alrededor de los que gira cada propuesta fílmica.

A través de entrevistas, imágenes y materiales exclusivos aportados por los creadores se ahonda en sus procesos creativos y en su manera de concebir el arte cinematográfico. Una propuesta íntima e innovadora que sigue la estela de los fanzines.